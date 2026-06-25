Pasieniečiai perbraižė trijų migrantų grupių kelionių maršrutus į Vakarų Europą

Antradienio ryte tikrindami turimą informaciją, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos pareigūnai Šakių rajone, prie kelio Kaunas–Zapyškis–Šakiai esančiame miške, sulaikė du neteisėtus migrantus. Pirminiais duomenimis, šie vyrai – 34-erių Afganistano pilietis ir 20-metis iš Pakistano. Užsieniečiai prisipažino, kad į Lietuvą iš Latvijos juos atvežęs nepažįstamas asmuo.
Pagėgių pasienio rinktinės Migracijos skyriaus pareigūnai neteisėtus migrantus 48-ioms valandoms sulaikė ir tą pačią dieną perdavė juos VSAT Migracijos valdybos Užsieniečių registracijos centro Pabradėje (Švenčionių r.) atstovams.
Tą pačią dieną pasieniečiai sulaikė penkis Sakartvelo piliečius, įtariamus neteisėtu žmonių gabenimu.
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Antradienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, tikrindami gautą informaciją apie Sakartvelo piliečių vykdomą neteisėtą žmonių gabenimą iš Latvijos ir bendradarbiaudami su Ukmergės rajono policijos pareigūnais, surengė operaciją.
Apie vidurdienį Ukmergės rajone buvo stabdomas automobilis „Ford Transit“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Tačiau mikroautobuso vairuotojas pareigūnų reikalavimui nepakluso, padidino greitį ir nuvažiavęs nuo kelio atsitrenkė į medžius. Vairuotojui pavyko pasprukti, bet sustojusiame automobilyje rasta 16 neteisėtų migrantų.
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Turimais duomenimis, priešais „Ford Transit“ važiavo automobilis „Mazda 6“ su lietuviškais registracijos numeriais, kuris greičiausiai žvalgė kelią.
Šis automobilis iš pradžių dingo iš pareigūnų akiračio, tačiau tęsiant paiešką buvo rastas prie svečių namų Širvintų rajone. Įtariama, kad ten buvo apsistoję su nusikalstama veika siejami Sakartvelo piliečiai.
Toliau tikrindami turimą informaciją, po kelių valandų pareigūnai prie restorano Vilniuje sulaikė penkis Sakartvelo piliečius – 25–38-erių vyrus, įtariamus dalyvavus organizuojant neteisėtą žmonių gabenimą per valstybės sieną.
Per operaciją buvo sulaikyti dar du automobiliai – Vokietijoje registruota „Opel Vectra“ ir „Opel Zafira“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais.
Tą patį antradienio vakarą 14 neteisėtų migrantų pasieniečiai perdavė kolegoms latviams. Likę du užsieniečiai, Afganistano ir Bangladešo piliečiai, buvo laikinai apgyvendinti viename iš Vilniaus pasienio rinktinės padalinių.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Penki sulaikyti Sakartvelo piliečiai atsidūrė areštinėje. Ketvirtadienį bus nutarta, kokias kardomąsias priemones jiems skirti.
Per operaciją sulaikyti automobiliai saugomi Vilniaus pasienio rinktinėje.
Bendradarbiaujant pasienio ir policijos pareigūnams, Kalvarijos savivaldybėje buvo sulaikytas Moldovos pilietis, automobiliu gabenęs aštuonis neteisėtus migrantus iš Latvijos. Vairuotojas atsidūrė areštinėje, migrantai – Užsieniečių registracijos centre.
Vėlų antradienio vakarą pagal VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus informaciją Kalvarijos policijos pareigūnai ties Aistiškių kaimu (Kalvarijos sav.) stabdė automobilį „Ford Galaxy“.
Tačiau miniveno su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairuotojas tokiam reikalavimui nepakluso, specialieji šviesos ir garso signalai jam buvo nė motais.
Padidinęs greitį, mėgino nuo pareigūnų pasprukti. Tačiau artėdamas prie Lietuvos valstybės sienos su Lenkija, fordas staiga pakeitė važiavimo kryptį, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto ant stogo.
Vairuotojas bandė pro išdužusį automobilio langą pabėgti, tačiau greitai buvo sulaikytas.
Paaiškėjo, kad nuo pareigūnų pabėgti tikėjosi 21-erių Moldovos pilietis. Automobiliu „Ford Galaxy“ jis gabeno aštuonis afrikiečius – pirminiais duomenimis, Sudano piliečius. Kilus įtarimui dėl dviejų neteisėtų migrantų sveikatos būklės, buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba. Po apžiūros Marijampolės ligoninės priėmimo skyriuje užsieniečiai buvo išleisti.
Moldovos pilietis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, neteisėti migrantai – laikinai apgyvendinti Užsieniečių registracijos centre Pabradėje.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Griežčiausia už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bausmė – aštuonerių metų laisvės atėmimas.
Ketvirtadienį Moldovos piliečiui buvo skirta kardomoji priemonė – suėmimas trims mėnesiams.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaimigrantai
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