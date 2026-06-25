Apie avariją Duokiškio miestelyje, Bedugnio – Uosinto gatvių sankryžoje, policijai buvo pranešta 07 val. 09 min.
Čia automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotojas (gim. 2006 m.), būdamas neblaivus (1,30 prom.), nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto.
Kartu automobilyje važiavo neblaivus (1,16 prom.) vyras (gim. 1988 m.) ir neblaivus (1,65 prom.) vyras (gim. 1979 m.).
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Dėl patirtų sužalojimų į Panevėžio ligoninę pristatytas vienas iš kartu važiavusių vyrų (gim. 1988 m.).
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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