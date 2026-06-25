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Rokiškio rajone neblaivaus vyro vairuojamas automobilis nuskriejo nuo kelio – sužalotas keleivis išvežtas į ligoninę (1)

2026 m. birželio 25 d. 09:30
Lrytas.lt
Trečiadienį Rokiškio rajone per girto vairuotojo sukeltą eismo įvykį buvo sužalotas avariją patyrusio automobilio keleivis.
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Apie avariją Duokiškio miestelyje, Bedugnio – Uosinto gatvių sankryžoje, policijai buvo pranešta 07 val. 09 min.
Čia automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotojas (gim. 2006 m.), būdamas neblaivus (1,30 prom.), nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto.
Kartu automobilyje važiavo neblaivus (1,16 prom.) vyras (gim. 1988 m.) ir neblaivus (1,65 prom.) vyras (gim. 1979 m.).
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