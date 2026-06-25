Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Ikiteisminį tyrimą atliko Muitinės kriminalinės tarybos pareigūnai.
Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamieji, veikdami organizuotoje grupėje, iš nenustatytų asmenų 2025 m. gruodį neteisėtai įgijo labai didelį kiekį kvaišalų. Nustatyta, kad vienas iš kaltinamųjų automobiliu į Marijampolėje esantį butą atgabeno 21 paketą, kuriuose buvo beveik 21 kilogramas kokaino.
Manoma, kad 2026 m. sausį vienas iš kaltinamųjų, siekdamas minėtas medžiagas išgabenti iš buto, pasinaudodamas įranga atidarė automobilyje įrengtą slėptuvę, o tuo metu kiti du vyrai nuėjo į butą paimti kvaišalų. Kaltinamiesiems kraunant paketus su kokainu į vieną maišą, jie buvo sulaikyti, o 21 paketas su narkotikais buvo paimtas Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų.
Susiję straipsniai
Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą disponavimą labai dideliu kiekiu narkotinės medžiagos numato laisvės atėmimą nuo dešimties iki penkiolikos metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
Kauno apygardos teismasKokainasmuitinė
Rodyti daugiau žymių