Vilniuje ir Klaipėdoje peiliu sužaloti du žmonės

Policijos departamento duomenimis, apie 13.50 val. Vilniuje, Gedvydžių gatvėje, bute, konflikto metu vyriškis peiliu sužalojo neblaivią (2,28 prom.) moterį (gim. 1988 m.).
Pastaroji, jai suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis neblaivus (1,26 prom.) vyras (gim. 1970 m.) uždarytas į areštinę.
Plinta smurto protrūkio Naujojoje Vilnioje įrašas: viešoje vietoje vyras kitą žmogų puolė peiliu
Taip pat, kaip pranešė policija, apie 14.11 val. Klaipėdoje, Šilutės plente, daugiabučio namo laiptinėje konflikto metu vyras (gim. 1996 m.) peiliu sužalojo kitą vyrą (gim. 1991 m.).
Nukentėjusysis buvo pristatytas į ligoninę, tačiau iš jos pasišalino.
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Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
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