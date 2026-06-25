Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje ir Klaipėdoje peiliu sužaloti du žmonės

2026 m. birželio 25 d. 08:38
Vilniuje ir Klaipėdoje trečiadienį peiliu sužaloti du žmonės, pranešė policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Policijos departamento duomenimis, apie 13.50 val. Vilniuje, Gedvydžių gatvėje, bute, konflikto metu vyriškis peiliu sužalojo neblaivią (2,28 prom.) moterį (gim. 1988 m.).
Pastaroji, jai suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis neblaivus (1,26 prom.) vyras (gim. 1970 m.) uždarytas į areštinę.

Plinta smurto protrūkio Naujojoje Vilnioje įrašas: viešoje vietoje vyras kitą žmogų puolė peiliu

Taip pat, kaip pranešė policija, apie 14.11 val. Klaipėdoje, Šilutės plente, daugiabučio namo laiptinėje konflikto metu vyras (gim. 1996 m.) peiliu sužalojo kitą vyrą (gim. 1991 m.).
Nukentėjusysis buvo pristatytas į ligoninę, tačiau iš jos pasišalino.
Susiję straipsniai
Girtų vyrų konfliktas Panevėžyje: vienas sužalotas peiliu, kitas blaivėsi areštinėje

Girtų vyrų konfliktas Panevėžyje: vienas sužalotas peiliu, kitas blaivėsi areštinėje

Vilniuje vyras peiliu sužalojo moterį – nukentėjusioji gydoma ligoninėje

Vilniuje vyras peiliu sužalojo moterį – nukentėjusioji gydoma ligoninėje

Savo dėdę peiliu subadęs buvęs pareigūnas ilgam sėdo už grotų 

Savo dėdę peiliu subadęs buvęs pareigūnas ilgam sėdo už grotų 

Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
VilniusKlaipėdojePolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.