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Biržų rajone iš įmonės teritorijos pavogta apie 420 litrų dyzelinio kuro

2026 m. birželio 26 d. 10:23
Biržų rajone pastebėta, kad iš įmonės teritorijos pavogta apie 420 litrų kuro, pranešė policija.
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Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, ketvirtadienį apie 9.17 val. gautas įmonės atstovo (gim. 1978 m.) pranešimas, kad Biržų rajone, Būginių kaime, iš vikšrinio ekskavatoriaus „Cat 320GC“, sugadinus kuro bako spyna, buvo pavogta apie 250 litrų dyzelinio kuro.
Taip pat pranešta, kad iš automobilinio krano „Terex AC50–1“, nusukus kuro bako spyną, pavogta apie 100 litrų dyzelinio kuro, iš kėlimo platformos „Man 26–400“, nusukus kuro bako spyną – apie 70 litrų dyzelinio kuro.
Įmonei padaryta turtinė žala – apie 756 eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Biržų rajonasPolicijaVagystė
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