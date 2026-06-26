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Dar 18 iš Lietuvos į Lenkiją slapta prasmukusių migrantų grąžinta mūsų pasieniečiams

2026 m. birželio 26 d. 16:48
Lrytas.lt
Lenkijos pasieniečiai Lietuvai perdavė dar 18 migrantų, slapta iš mūsų šalies prasmukusių per sieną ir įkliuvusių kaimynų pareigūnams. 
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Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, birželio 24 d. Palenkės pasienio apsaugos rinktinės pareigūnai netoli Lietuvos ir Lenkijos sienos sulaikė 18 užsieniečių.
Seinų pasienio apsaugos posto pareigūnai sulaikė šešis Afganistano piliečius. Vyrai neteisėtai kirto Lietuvos ir Lenkijos sieną tam neskirtoje vietoje.
Tuo tarpu Rutka-Tartak pasienio apsaugos posto pareigūnai sulaikė tris migrantų grupes, neteisėtai kirtusias Lenkijos sieną iš Lietuvos. Sulaikytieji prisistatė Irano, Pakistano, Eritrėjos ir Alžyro piliečiais.
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Nė vienas migrantas neturėjo dokumentų, leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijoje. Visi jie buvo grąžinti Lietuvai pagal readmisijos procedūrą.
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