Į parduotuvę automobilių Jurbarko pakraštyje įvažiavusi moteris iš įvykio vietos spruko pėsčiomis

Apie incidentą socialiniame tinkle „Facebook“ praneša Jurbarko naujienų portalas jurbarkosviesa.lt. Kaip rašoma portalo pranešime, birželio 26 d. „apie 14 val. į Smukučių kromelį automobiliu įvažiavo, kaip įtariama, neblaivi vairuotoja. Po įvykio ji pasišalino iš įvykio vietos, tačiau buvo užfiksuota vaizdo stebėjimo kameromis.
Automobilyje likęs keleivis teigia vairuotojos nepažįstantis.
Policijos pareigūnai ieško „Ford“ automobilio vairuotojos“, – rašoma jurbarkosviesa.lt įraše socialiniame tinkle.
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Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.
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