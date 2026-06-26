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Į parduotuvę automobilių Jurbarko pakraštyje įvažiavusi moteris iš įvykio vietos spruko pėsčiomis

2026 m. birželio 26 d. 15:31
Lrytas.lt
Jurbarko policija ieško moters, kuri automobiliu „Ford“ trenkėsi į parduotuvės duris, jas apgadino ir iš įvykio vietos paspruko pėsčiomis.
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Apie incidentą socialiniame tinkle „Facebook“ praneša Jurbarko naujienų portalas jurbarkosviesa.lt. Kaip rašoma portalo pranešime, birželio 26 d. „apie 14 val. į Smukučių kromelį automobiliu įvažiavo, kaip įtariama, neblaivi vairuotoja. Po įvykio ji pasišalino iš įvykio vietos, tačiau buvo užfiksuota vaizdo stebėjimo kameromis.
Automobilyje likęs keleivis teigia vairuotojos nepažįstantis.
Policijos pareigūnai ieško „Ford“ automobilio vairuotojos“, – rašoma jurbarkosviesa.lt įraše socialiniame tinkle.
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Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Įvykis tiriamas.
avarijagirta moterisFord
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