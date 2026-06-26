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Kaune vagių grobiu tapo „Toyota RAV4“ – ilgapirščiai siautėjo ir Panevėžyje, Šiauliuose bei Klaipėdoje

2026 m. birželio 26 d. 11:02
Lrytas.lt
Pastarąją parą policija gavo keturis pranešimus apie transporto priemonių vagystes.
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Ketvirtadienį 7 val. 10 min. Kauno rajone, Domeikavos kaime, buvo pavogtas automobilis „Toyota RAV4“ (pagamintas 2021 m.). Nuostolis – 29 000 eurų.
Kiek anksčiau, 04 val., buvo gautas moters (gim. 1973 m.) pranešimas, kad Panevėžyje yra pavogtas įmonės automobilis „Volkswagen Golf“. Padaryta turtinė žala – 1 000 Eur.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras (gim. 1971 m.) buvo sulaikytas. 

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Tą pačią dieną policijai buvo pranešta, kad tarp birželio 18 d. ir birželio 25 d. Šiauliuose, Draugystės tak., iš daugiabučio namo kiemo pavogtas motociklas „Victory Octane“, priklausantis vyrui, gim. 1997 m. Turtinė žala – 6000 Eur.
Naktį į penktadienį, 1 val. 37 min., Klaipėdoje, Mainų gatvėje, išdaužus langą, patekta į parduotuvę ir pavogtas krosinis motociklas „Sander 140“, kurio vertė 1500 eurų.
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Dėl šių vagysčių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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