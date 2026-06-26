Lietuva įsileido Interpolo ieškomą moldavą – buvo sulaikytas vos kirtęs sieną

Ketvirtadienio popietę nusileidus lėktuvui iš Londono (Jungtinė Karalystė), sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai tikrino keleivių kelionės dokumentus. Tarp atskridusių buvo ir 36-erių Lietuvos pilietis. Pasieniečiai nustatė, kad už vietos įstatymų pažeidimus britų išsiųsto lietuvio ieško sostinės policija. Neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis kaltinamo vyro paieška Lietuvoje buvo paskelbta prieš pusšeštų metų.
Pasieniečiai britų išsiųstą vyrą sulaikė, apie tai pranešė paieškos iniciatoriui ir netrukus jį perdavė į oro uostą atvykusiems sostinės policijos pareigūnams.
Tą pačią dieną dar vieną ieškomą žmogų pasieniečiai sučiupo prie sienos su Baltarusija. Į Lietuvą moldavas buvo įleistas, tačiau tuoj pat sulaikytas ir perduotas policijai.
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Ketvirtadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos Šalčininkų pasienio kontrolės punkte (PKP) dirbantys pareigūnai nustatė, kad į Lietuvą važiuojančio Moldovoje registruoto automobilio „Mercedes Benz 316CDI“ keleivis, 52-ejų moldavas – ieškomas Interpolo, siekiant jį suimti.
Pasieniečiai Moldovos pilietį sulaikė, atvesdino jį į PKP tarnybines patalpas, atliko asmens apžiūrą. Apie įvykį buvo pranešta policijai, sulaikytojo pasiimti netrukus atvyko Šalčininkų rajono policijos pareigūnų ekipažas.
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Šiemet per beveik šešis mėnesius VSAT pareigūnai sulaikė 247 žmones (197 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 229, buvo mūsų šalies piliečiai, 4 – Latvijos, po 3 – Baltarusijos, Jungtinės Karalystės ir Rusijos, 2 – Moldovos, po 1 – Airijos, Rumunijos ir Turkijos.
2025 m. pasieniečiai sulaikė 803 ieškomus žmones (583 – oro uostuose). Iš sulaikytųjų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų žmonių irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
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