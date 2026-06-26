Marijampolės areštinę nuniokojęs sulaikytasis nenurimo ir perkeltas į Kauno areštinę

Kaip pranešė Marijampolės policija, trečiadienio naktį, apie 2.34 val., Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) ilgalaikio sulaikymo patalpoje dėl viešosios tvarkos pažeidimo sulaikytas vyras (gim. 1996 m.), agresyviai besielgdamas, daužė kameros duris, apgadino kitą turtą.
Vyras buvo pervežtas į Kauno areštinę.
Čia ketvirtadienį 09.20 val. sulaikytasis sulaužė kameros spintelę bei apgadino tualeto duris. Nuostolis nustatinėjamas.
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Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sugadinimo.
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