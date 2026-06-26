Lietuvos dienaKriminalai

Marijampolės areštinę nuniokojęs sulaikytasis nenurimo ir perkeltas į Kauno areštinę

2026 m. birželio 26 d. 10:31
Lrytas.lt
Dėl viešosios tvarkos pažeidimo sulaikytas ir į Marijampolės areštinę uždarytas vyras ją nuniokojo, todėl buvo perkeltas į Kauno areštinę, tačiau ir čia jis nenurimo.
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Kaip pranešė Marijampolės policija, trečiadienio naktį, apie 2.34 val., Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) ilgalaikio sulaikymo patalpoje dėl viešosios tvarkos pažeidimo sulaikytas vyras (gim. 1996 m.), agresyviai besielgdamas, daužė kameros duris, apgadino kitą turtą.
Vyras buvo pervežtas į Kauno areštinę.
Čia ketvirtadienį 09.20 val. sulaikytasis sulaužė kameros spintelę bei apgadino tualeto duris. Nuostolis nustatinėjamas.
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