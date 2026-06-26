Plungės, Kėdainių ir Vilniaus rajonuose siautėjo padegėjai

Naktį į ketvirtadienį, 0 val. 48 min., Plungės rajone, Irkinių kaime, ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu pastatas sudegė. Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Apie 18 val. Vilniaus rajone, Tapelių kaime, konflikto metu, vyras (gim. 1968 m.) padegė šalia namo tvoros augančią žolę, nuo kurios ugnis išsiplėtė ir apgadino segmentinę tvorą. Nuostolis – apie 4 000 eurų.
Apie 19 val. Kėdainių rajone, Dotnuvos miestelyje. laukuose sudegė vandens mėginių paėmimo stotelė. Įtariamas padegimas. Turto savininkas ir nuostolis nustatinėjami.
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Policija pradėjo šių įvykių tyrimą.