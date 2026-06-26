Rokiškio rajone „Aras“ išsivežė rastus artilerijos šaudmenis

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 17 val. 45 min. Rokiškio rajone, Pandėlio kaime, moteris (gim. 1986 m.) rado daiktus, panašius į šaudmenis.
Įvykio vietoje policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai rado ir paėmė artilerinį šaudmenį, pirotechninį užtaisą, 2 vnt. artilerijos tūtų ir 2 vnt. stambaus kalibro kulkosvaidžio tūtų.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.