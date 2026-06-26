Rusiškai kalbėję sukčiai iš šiauliečio išviliojo 131,8 tūkst. eurų

Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį 15.45 val. į Šiaulių policijos pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1949 m.), kuris pareiškė, kad birželio 16 d. apie 16 val. Šiauliuose, jam būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusų kalba.
Anot vyro, jam paskambinę asmenys, prisistatę banko darbuotojais, įtikino jį telefone įdiegti nuotolinio prisijungimo programėlę bei atiduoti banko korteles.
Tokiu būdu, kaip pranešė vyras, iš jo banko sąskaitos apgaule pasisavinti 131,8 tūkst eurų.
Per metus iš lietuvių sukčiai išvilioja arti 20 mln. eurų: įspėjo dėl naujų pasipelnymo būdų
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Kaip pranešė policija, nuo sukčių taip pat nukentėjo Klaipėdos apskrities gyventojas (gim. 1961 m.).
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Ketvirtadienį, 17.04 val. į Klaipėdos policiją kreipėsi minėtas vyras, kuris pareiškė, kad nuo gegužės 28 d. iki birželio 20 d. Klaipėdoje, būnant namuose, nenustatyti asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba, įtikino jį investuoti į internetinę investavimo platformą.
Tokiu būdu, pasak vyro, iš jo apgaule išvilioti 21 tūkst eurų.
Šeši Vilniaus apskrities gyventojai neteko 79,2 tūkst. eurų
Policijos duomenimis, nuo sukčių nukentėjo ir šeši Vilniaus apskrities gyventojai, kurie neteko 79,2 tūkst. eurų.
Kaip informavo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), ketvirtadienį gautas vyro (gim. 1990 m.) pranešimas, kad birželio mėn. (tikslus laikas nustatinėjamas) Vilniuje su juo per programėlę „WhatsApp“ susisiekė nepažįstami rusakalbiai asmenys.
Jie, anot vyro, jį įtikino investuoti internetinėje investavimo platformoje ir taip apgaule išviliojo 39 tūkst. eurų.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl sukčiavimo.
Policija pranešė, kad keli vyrai pinigų neteko, prisijungę prie netikrų banko svetainių.
Policijos duomenimis, ketvirtadienį į pareigūnus kreipęsis vyras (gim. 1938 m.) pranešė, kad birželio 23 d. apie 22 val. Vilniuje, namuose, prisijungė prie netikros banko svetainės, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis ir iš jo banko sąskaitos apgaule pasisavinta 11 tūkst. eurų.
Anot Vilniaus AVPK, ketvirtadienį gautas vyro (gim. 1946 m.) pranešimas, kad birželio 24 d. Vilniuje, namuose, jis prisijungė prie netikros banko svetainės, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis ir pastebėjo, kad iš jo banko sąskaitos apgaule pasisavinta apie 7,5 tūkst. eurų.
Sostinės policijos duomenimis, ketvirtadienį į pareigūnus kreipėsi senjorė (gim. 1935 m.), kuri nurodė kad tą pačią dieną, apie 10.30 val., Vilniuje, daugiabučio namo kieme, nepažįstama moteris apgaule iš jos išviliojo apie 4,6 tūkst. eurų.
Taip pat, anot Vilniaus AVPK, ketvirtadienį gautas moters (gim. 1952 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną, apie 14.56 val., Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys.
Jie, anot moters, prisistatė telekomunikacijų įmonės darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 8,5 tūkst. eurų. Pinigus moteris atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pradėtas ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Panašiu būdu pinigai Vilniuje išviliojo ir iš dar vienos moters. Ketvirtadienį gautas moters (gim. 1948 m.) pranešimas, kad nuo birželio 22 d., 11.37 val. iki birželio 23 d. 8.06 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 5 tūkst. eurų ir banko mokėjimo kortelę.
Anot moters, asmenys, pasinaudoję jos kortele, pasisavino 3,6 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimo.