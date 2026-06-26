Teismui perduotos dvi bylos dėl oro balionais gabentos kontrabandos

Vienoje iš jų 3 vyrai kaltinami kontrabanda bei neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis, veikiant organizuotoje grupėje.
Analogiškomis nusikalstamomis veikomis kitoje byloje kaltinami dar trys asmenys, taip pat veikę organizuotoje grupėje.
Abu ikiteisminius tyrimus organizavo ir jiems vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras, o juos atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
Smūgis dar vienai grupuotei: organizavo kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą
Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamieji M. M., A. N. ir S. R., veikdami organizuotoje grupėje su Baltarusijoje veikusiais asmenimis, išvengdami muitinės kontrolės ir neįformindami jokių įgijimo dokumentų, iki 2025 m. kovo pabaigos įgijo akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, paženklintas baltarusiškais akcizų ženklais.
Įvairių rūšių cigarečių („Minsk“, „NZ Gold“ ir kt.) gabenimui į Lietuvą buvo naudojami oro balionai, GPS ir mobiliojo ryšio techninės priemonės.
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Nustatyta, kad M. M. įgijo 8 tūkst. cigarečių pakelių, paženklintų baltarusiškomis banderolėmis, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršijo 36 tūkst. eurų, A. N. įgijo 4,5 tūkst. pakelių cigarečių už daugiau nei 20 tūkst. eurų, o S. R. – 7 tūkst. pakelių už beveik 32 tūkst. eurų. Tačiau šie nelegalūs rūkalai nepateko į apyvartą, nes buvo aptikti bei paimti VSAT pareigūnų.
Kitos bylos duomenimis, J. P. kartu su bendrininkais Lietuvoje ir Baltarusijoje organizavo kontrabandinių cigarečių gabenimą per valstybės sieną, taip pat naudojant oro balionus, GPS sekimo įrenginius ir mobiliuosius telefonus.
Tyrimo metu nustatyta, kad ši organizuota grupė neteisėtai pergabeno ir Lietuvoje paskirstė ne mažiau kaip 18 tūkst. pakelių cigarečių, kurių vertė viršija 80 tūkst. eurų. Tyrimo duomenimis, A. N. ir G. N. dalyvavo šioje nusikalstamoje veikoje – 2025 m. balandį vykdytame kontrabandos perėmime, kai organizuotos grupės nariai įgijo daugiau kaip 14 tūkst. eurų vertės cigaretes, atskraidintas oro balionais.
Šioje byloje A. N. taip pat kaltinamas neteisėtu disponavimu šaudmenimis. Atliekant kratą jo gyvenamojoje vietoje buvo rasti be leidimo laikyti šoviniai.
Baudžiamasis kodeksas (toliau – BK) už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis numato baudą arba laisvės atėmimą iki 8 metų.
Už kontrabandą BK numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis BK numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų.
Baudžiamosios bylos perduotos nagrinėti Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmams.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmenys laikomi nekaltais, kol jų kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Oro balionaiKontrabandaByla
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