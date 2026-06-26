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Uždarbis gabenant neteisėtus migrantus per Lietuvą stringa: moldavas uždarytas į areštinę

2026 m. birželio 26 d. 16:15
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Bendradarbiaujant VSAT ir policijos pareigūnams, Zarasų rajone sulaikytas Moldovos pilietis, automobiliu gabenęs iš Latvijos šešis neteisėtus migrantus. Vairuotojas suimtas dviem mėnesiams, migrantai bus perduoti Latvijos pasieniečiams.
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Ankstyvą ketvirtadienio pavakarę pagal VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus informaciją Zarasų rajono policijos pareigūnai Zarasai–Bradesiai–Obeliai sustabdė automobilį „VW Touran“. Miniveną su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 42-ejų Moldovos pilietis. Automobilis buvo prisėstas jaunų keleivių, iš kurių nė vienas neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų. Svetimšaliai prisistatė Sudano piliečiais, nuo 17 iki 25 metų amžiaus.
Vairuotojas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, neteisėti migrantai – laikinai apgyvendinti Vilniaus pasienio rinktinės padaliniuose.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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