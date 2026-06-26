Uždarbis gabenant neteisėtus migrantus per Lietuvą stringa: moldavas uždarytas į areštinę

Ankstyvą ketvirtadienio pavakarę pagal VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus informaciją Zarasų rajono policijos pareigūnai Zarasai–Bradesiai–Obeliai sustabdė automobilį „VW Touran“. Miniveną su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 42-ejų Moldovos pilietis. Automobilis buvo prisėstas jaunų keleivių, iš kurių nė vienas neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų. Svetimšaliai prisistatė Sudano piliečiais, nuo 17 iki 25 metų amžiaus.
Vairuotojas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, neteisėti migrantai – laikinai apgyvendinti Vilniaus pasienio rinktinės padaliniuose.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Susiję straipsniai
Lenkijos pareigūnai vos spėja gaudyti per Lietuvą prasmukusius migrantus ir jų vedlius – per parą sulaikyta daugiau nei pusšimtis
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Penktadienį, tenkindamas prokuroro pareiškimą, teismas Moldovos piliečiui skyrė kardomąją priemonę – suėmimą dviem mėnesiams.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
Automobilis „VW Touran“ laikinai saugomas Vilniaus pasienio rinktinėje.
migrantaisulaikymaspasieniečiai
Rodyti daugiau žymių