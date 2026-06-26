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Vilkaviškio r. po gaudynių apvirto migrantus gabenęs automobilis: 10 migrantų ir vairuotojas – medikų rankose (3)

2026 m. birželio 26 d. 08:31
Lrytas.lt
Ketvirtadienį vakare Vilkaviškio rajone vyko automobilio, kuriuo buvo gabenami neteisėti migrantai, gaudynės.
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Apie 22 val. 4 min. Vilkaviškio rajone, Pilviškių miestelyje policijos pareigūnams stabdomas nestojo automobilis „Hyundai Santa Fe“, kuris, bandydamas išvengti sulaikymo, dideliu greičiu nuvažiavo tolyn.
Persekiojimo metu apie 22 val. 30 min. Vilkaviškio rajone, ties Šeškinių kaimu, automobilis „Hyundai“ bandė apvažiuoti policijos pareigūnų panaudotą spec. priverstinio transporto priemonių stabdymo priemonę „Ežys“ ir, nuvažiavęs nuo kelio, apvirto.
Per eismo įvykį nukentėjo automobilio vairuotojas (gim. 1999 m.), kuris pristatytas į Kauno ligoninę bei automobiliu gabenti neteisėti migrantai: 8 suaugę asmenys ir 2 nepilnamečiai, kurie pristatyti į ligoninę.
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