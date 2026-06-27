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Dėl velionio karsto – mūšis greitkelyje prie Klaipėdos Atsukam laiką

2026 m. birželio 27 d. 21:49
Alvydas Ziabkus
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Greitkelyje prie Klaipėdos vieną 2006-ųjų spalio naktį virė dar neregėtos aistros. Į Kauno pusę važiuojantį katafalką, kuriame buvo karstas su velioniu, prie Jakų žiedo užblokavo keli automobiliai.
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