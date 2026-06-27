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Naktinės gaudynės Kaune: nuo policijos bėgo neblaivus vyras, jo mašina nulėkė nuo kelio

2026 m. birželio 27 d. 09:30
Naktį į šeštadienį Kauno policija vaikėsi neblaivų vairuotoją – gaudynės nusitęsė iki magistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda.
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Kai pranešė Kauno apskrities policija, apie 1.18 min. Kaune, Ateities plente, stabdomas nestojo automobilis „VW Passat“.
Vairuotojas, nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustabdyti transporto priemonę ir padidinęs greitį išvažiavo į kelią Vilnius– Kaunas–Klaipėda.
Ties nusukimu į Palemoną pažeidėjas kliudė kelio ženklus, nesuvaldė automobilio nuvažiavo į kelio griovį ir apsivertė.
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Nustatyta, kad automobilį vairavo neblaivus vyras (gim. 1996 m.), jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2.33 promilės alkoholio.
Vyrui gresia baudžiamoji atsakomybė už vairavimą išgėrus.
KaunasPolicijagaudynės
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