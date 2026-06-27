Naktinės gaudynės Kaune: nuo policijos bėgo neblaivus vyras, jo mašina nulėkė nuo kelio

Kai pranešė Kauno apskrities policija, apie 1.18 min. Kaune, Ateities plente, stabdomas nestojo automobilis „VW Passat“.
Vairuotojas, nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustabdyti transporto priemonę ir padidinęs greitį išvažiavo į kelią Vilnius– Kaunas–Klaipėda.
Ties nusukimu į Palemoną pažeidėjas kliudė kelio ženklus, nesuvaldė automobilio nuvažiavo į kelio griovį ir apsivertė.
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Nustatyta, kad automobilį vairavo neblaivus vyras (gim. 1996 m.), jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2.33 promilės alkoholio.
Vyrui gresia baudžiamoji atsakomybė už vairavimą išgėrus.