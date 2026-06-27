Palangos kopose rasta suktinė – apklaustas jaunuolis

Kaip skelbia policija, įtariama, kad rasta suktinė priklauso 2004 m. gimusiam vyrui. Jis sulaikytas nebuvo.
Pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.