Švenčionių rajone sulaikomas vyras sužalojo du pareigūnus

Apie 2 val. Pabradėje, viešoje vietoje sulaikant viešosios tvarkos pažeidėją (gim. 1990 m.), šis pasipriešino bei nestipriai sužalojo Vilniaus apskr. VPK Švenčionių r. PK pareigūną (gim. 1995 m.) ir pareigūnę (gim. 1991 m.).
Abu policininkai buvo pristatyti į Vilniaus ligoninę.
Neblaivus įtariamasis (tikrintis blaivumą atsisakė) uždarytas į areštinę.
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Dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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