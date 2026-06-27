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Švenčionių rajone sulaikomas vyras sužalojo du pareigūnus

2026 m. birželio 27 d. 11:09
Lrytas.lt
Naktį į šeštadienį Švenčionių rajone sulaikomas vyras sužalojo du policijos pareigūnus.
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Apie 2 val. Pabradėje, viešoje vietoje sulaikant viešosios tvarkos pažeidėją (gim. 1990 m.), šis pasipriešino bei nestipriai sužalojo Vilniaus apskr. VPK Švenčionių r. PK pareigūną (gim. 1995 m.) ir pareigūnę (gim. 1991 m.).
Abu policininkai buvo pristatyti į Vilniaus ligoninę.
Neblaivus įtariamasis (tikrintis blaivumą atsisakė) uždarytas į areštinę.
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