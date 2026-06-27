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Vyras laikinai paskolintą brangų automobilį atgavo tik kreipęsis į policiją

2026 m. birželio 27 d. 15:49
Lrytas.lt
Laikinai brangų automobilį paskolinęs, o po to jo atgauti nebegalėjęs Utenos rajono gyventojas nusprendė kreiptis į policiją.
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Penktadienį pareigūnai gavo vyro (gim. 1978 m) pareiškimą.
Pareiškėjas nurodė, kad 2025 m. gruodžio mėn. Panevėžyje jam priklausantį automobilį „Mercedes – Benz“ patikėjo naudotis vyrui, kuris iki šiol negražina paimto automobilio ir tokiu būdu jį pasisavino.
Pasak pareiškėjo, su šiuo vyru susisiekti nepavyko, o dėl pasisavintos transporto priemonės padaryta turtinė žala siekia 40 000 eurų.
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