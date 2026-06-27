Vyras laikinai paskolintą brangų automobilį atgavo tik kreipęsis į policiją

Penktadienį pareigūnai gavo vyro (gim. 1978 m) pareiškimą.
Pareiškėjas nurodė, kad 2025 m. gruodžio mėn. Panevėžyje jam priklausantį automobilį „Mercedes – Benz“ patikėjo naudotis vyrui, kuris iki šiol negražina paimto automobilio ir tokiu būdu jį pasisavino.
Pasak pareiškėjo, su šiuo vyru susisiekti nepavyko, o dėl pasisavintos transporto priemonės padaryta turtinė žala siekia 40 000 eurų.
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Ikiteisminį tyrimą dėl turto pasisavinimo pradėję pareigūnai paskelbė pareiškėjo automobilio paiešką ir rado jį Kėdainiuose.
Mercedesturto pasisavinimasPolicija
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