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Klaipėdos bare siautėjęs vaikinas nakvojo aretinėje

2026 m. birželio 28 d. 12:20
Lrytas.lt
Šeštadienį vakare policija skubėjo į Klaipėdoje, Tiltų gatvėje esantį barą, kur ėmė siautėti čia užsukęs vaikinas.
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Paaiškėjo, kad 20 val. 50 min. bare, viešoje vietoje, 1997 m. gim. vyras sugadino patalpose buvusią įrangą, bei trenkė asmeniui. 1997 m. gim.
Chuliganas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas viešosios tvarkos pažeidimo tyrimas.
KlaipėdaPolicijabaras
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