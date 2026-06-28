Vilniaus apskrityje – girtų kelių gaidelių šėlsmas: lėkė į griovius, taranavo pastato sieną

Apie 9 val. 43 min. Elektrėnų savivaldybėje, Gilučių seniūnijoje, kelio Klaipėda-Kaunas-Vilnius 258 km, automobilis „BMW 228i“, vairuojamas neblaivaus (1,66 prom.) vyro (gim. 1994 m.), nesuvaldytas apsivertė.
Apie 12 val. 13 min. Vilniaus rajone, Mickūnuose, Vilniaus gatvėje, neblaivus (2,65 prom.) vyras (gim. 1982 m.) vairavo automobilį „Peugeot“.
Apie 14 val. 56 min. Vilniuje, P. Vileišio gatvėje, automobilis „Citroen“, vairuojamas neblaivaus (2,39 prom.) vyro (gim. 1974 m.), kliudė automobilį VW.
Šilalės r. – dramatiškos girto jaunuolio gaudynės: susigrūmė ir su pareigūnais
Apie 14 val. 58 min. Vilniuje, Balžio gatvėje, automobilis „Audi A6“, vairuojamas galimai neblaivaus (nustačius akivaizdžius neblaivumo požymius, neblaivumą tikrintis atsisakė) vyro (gim. 1973 m.), nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį.
Apie 19 val. 53 min. Trakuose, Vytauto gatvėje, automobilis „VW Passat“, vairuojamas neblaivaus (3,45 prom.) vyro (gim. 1983 m.), atsitrenkė į pastato sieną.
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Apie 20 val. 23 min. Vilniuje, Naugarduko gatvėje, neblaivus (2,18 prom.) vyras (gim. 1991 m.) vairavo automobilį „Citroen“.
Apie 21 val. 30 min. Vilniaus rajone, Sužionių seniūnijoje, kelyje Vilnius – Švenčionys – Zarasai, automobilis „Audi“, vairuojamas vyro (gim. 2000 m.), apgadino tvorą ir iš eismo įvykio vietos pasišalino. Automobilio vairuotojui nustatyta neblaivaus 1,87 prom.
Apie 21 val. 40 min. Ukmergės rajone, Pivonijos seniūnijoje, kelio Panevėžys – Vilnius 73 km, neblaivi (2,57 prom.) moteris (gim. 1981 m.) vairavo automobilį VW Jetta“.
Policija šiuos girtus vairuotojus sulaikė ir uždarė į areštinę.
Dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Vilniaus apskritisPolicijaareštinė
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