31 metų Kauno r. gyventoja siunčiama aiškintis į teismą dėl avarijos, per kurią žuvo du mažamečiai broliai

Tragiška avarija, pasiglemžusi dviejų mažamečių berniukų gyvybes, įvyko šių metų sausio antrosios rytą kelyje Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė, kai automobilis „Volvo“, vairuojamas moters, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu BMW. Eismo įvykio metu žuvo du mažamečiai berniukai, taip pat nukentėjo automobilio „Volvo“ vairuotoja bei du keleiviai, BMW vairuotojas ir keleivė.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad avarija kilo dėl automobilio „Volvo“ vairuotojos veiksmų. Manoma, kad kaltinamoji neatsižvelgė į meteorologines sąlygas, nevažiavo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė vairuojamos transporto priemonės, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su kitu automobiliu.
Tyrimo metu nustatyta, kad automobilio „Volvo“ vairuotoja kelionės metu neužtikrino, jog vežami mažamečiai vaikai naudotų jiems įrengtas ir pritaikytas prisegimo sistemas.
Užfiksavo nelaimės vietą Kaišiadorių r.: susidūrus dviem automobiliams žuvo du vaikai
Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamoji savo kaltę pripažino.
Moteris kaltinama dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, dėl ko žuvo žmonės. Už tokią nusikalstamą veiką baudžiamasis įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę iki septynerių metų.
Susiję straipsniai
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
Gaivinti įvykio vietoje pradėjo ugniagesiai
Kaip tąkart skelbė Lrytas, pranešimas apie avariją kelyje Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė sausio 2 d. buvo gautas apie 10 val. 41 min. Čia susidūrė automobilis „Volvo“, vairuojamas moters (gimusi 1995 m.) ir BMW, vairuojamas vyro (gim. 1992 m.).
Į nelaimės vietą buvo išsiųsti ne tik policijos pareigūnai, bet ir keturi greitosios pagalbos automobiliai bei ugniagesiai gelbėtojai. Atvykus ugniagesiams, nuo kelio buvo nuvažiavęs ir ant šono apvirtęs BMW X5 automobilis.
Vaikų gyvybes nusinešusi tragedija Kaišiadorių r.: užfiksavo nelaimės vietą
Į kitą šalikelę buvo nuvažiavęs „Volvo V60“. Juo važiavo 2 suaugę žmonės ir 3 nepilnamečiai.
Ugniagesiai atidarė galines automobilio dureles ir iškėlė 2 vaikus be sąmonės. Pradėtas dirbtinis kvėpavimas, kol vaikus perėmė medikai. Vėliau medikai konstatavo abiejų berniukų mirtį.
Du suaugę žmonės iš automobilio išlipti negalėjo dėl patirtų sužalojimų (prispausti nebuvo), todėl iškirpus dureles buvo iškelti ir perduoti medikams, vairuotojai uždėtas kaklo įtvaras. Ant galinės sėdynės automobilio kėdutėje prisegtas vaikas buvo sąmoningas.
Automobiliu BMW vyko 2 suaugusieji ir vienas mažametis. Jie iš automobilio išlipo iki ugniagesių atvykimo.
Visi nukentėjusieji buvo išvežti į ligoninę.
avarijaBylažuvo vaikai
Rodyti daugiau žymių