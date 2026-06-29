Estijos piliečio vežti neteisėti migrantai Vakarų Europos nepasiekė: vairuotojas dviem mėnesiams suimtas

Penktadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos pareigūnai prie pat valstybės sienos su Latvija, kelyje Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys ties Pasubatės kaimu (Rokiškio r.) sustabdė patikrinti automobilį „Nissan NV200“ su estiškais valstybinio numerio ženklais. Mikroautobusu, kurį vairavo 55-erių Estijos pilietis, važiavo trys jauni svetimšaliai. Jokių asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų keleiviai neturėjo, tačiau pasieniečiams prisistatė Eritrėjos, nedidelės Rytų Afrikos valstybės, piliečiais, nuo 20-ies iki 24-erių.
VSAT pareigūnai vairuotoją ir keleivius sulaikė. Estijos pilietis atsidūrė areštinėje, neteisėti migrantai buvo apgyvendinti vienoje iš Vilniaus pasienio rinktinės užkardų.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
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Sekmadienį teismas Estijos piliečiui skyrė kardomąją priemonę – suėmimą dviem mėnesiams.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
Automobilis „Nissan NV200“ laikinai saugomas Vilniaus pasienio rinktinėje.
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