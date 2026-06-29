Lietuvos dienaKriminalai

Estijos piliečio vežti neteisėti migrantai Vakarų Europos nepasiekė: vairuotojas dviem mėnesiams suimtas

2026 m. birželio 29 d. 17:09
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Savaitgalį Ignalinos rajone esančios Puškų užkardos pasieniečiai sulaikė Estijos pilietį, iš Latvijos vežusį tris neteisėtus migrantus afrikiečius. Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Daugiau nuotraukų (1)
Penktadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos pareigūnai prie pat valstybės sienos su Latvija, kelyje Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys ties Pasubatės kaimu (Rokiškio r.) sustabdė patikrinti automobilį „Nissan NV200“ su estiškais valstybinio numerio ženklais. Mikroautobusu, kurį vairavo 55-erių Estijos pilietis, važiavo trys jauni svetimšaliai. Jokių asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų keleiviai neturėjo, tačiau pasieniečiams prisistatė Eritrėjos, nedidelės Rytų Afrikos valstybės, piliečiais, nuo 20-ies iki 24-erių.
VSAT pareigūnai vairuotoją ir keleivius sulaikė. Estijos pilietis atsidūrė areštinėje, neteisėti migrantai buvo apgyvendinti vienoje iš Vilniaus pasienio rinktinės užkardų.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Susiję straipsniai
Vilkaviškio r. po gaudynių apvirto migrantus gabenęs automobilis: 10 migrantų ir vairuotojas – medikų rankose

Vilkaviškio r. po gaudynių apvirto migrantus gabenęs automobilis: 10 migrantų ir vairuotojas – medikų rankose (3)

Uždarbis gabenant neteisėtus migrantus per Lietuvą stringa: moldavas uždarytas į areštinę

Uždarbis gabenant neteisėtus migrantus per Lietuvą stringa: moldavas uždarytas į areštinę

Dar 18 iš Lietuvos į Lenkiją slapta prasmukusių migrantų grąžinta mūsų pasieniečiams

Dar 18 iš Lietuvos į Lenkiją slapta prasmukusių migrantų grąžinta mūsų pasieniečiams (1)

Sekmadienį teismas Estijos piliečiui skyrė kardomąją priemonę – suėmimą dviem mėnesiams.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
Automobilis „Nissan NV200“ laikinai saugomas Vilniaus pasienio rinktinėje.
migrantaisulaikymasestas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.