Kauno apylinkės teisme bus nagrinėjama baudžiamoji byla dėl Pravieniškių kalėjime vykdyto turto prievartavimo

Remiantis kaltinamojo akto duomenimis, R. A. kaltinamas tuo, kad 2025 m. rugsėjo-spalio mėnesiais, veikdamas tyčia ir siekdamas neteisėtai gauti turtinės naudos, iš nukentėjusiojo M. D. reikalavo perduoti 1 500 eurų sumą. Kaltinamojo akto duomenimis, ši suma buvo siejama su neva pareigūnų kratos metu rastais ir išimtais trimis mobiliojo ryšio telefonais.
Bylos duomenimis, siekdamas priversti nukentėjusįjį įvykdyti reikalavimą, kaltinamasis galimai grasino panaudoti fizinį smurtą, sukelti sveikatos sutrikdymą ar atimti gyvybę, taip pat grasino organizuoti susidorojimą pasitelkiant kitus žmones. Kaltinamojo akto duomenimis, R. A. taip pat galimai grasino pabloginti nukentėjusiojo padėtį neformalioje nuteistųjų hierarchijoje, perkeliant jį į žemesnę kastą, kas, kaltinimo vertinimu, galėjo padidinti fizinio ir psichologinio smurto pavojų.
Remiantis kaltinamojo akto duomenimis, 2025 m. rugsėjo 20–21 dienomis R. A. toliau sistemingai darė psichologinį poveikį nukentėjusiajam M. D., kartodamas grasinimus bei pasakodamas apie anksčiau prieš kitus asmenis vykdytus smurtinius veiksmus. Tokiu būdu, kaip nurodoma kaltinamajame akte, buvo siekiama sustiprinti grasinimų realumą ir palaužti nukentėjusiojo valią.
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Kaltinamajame akte taip pat nurodoma, kad kaltinamasis nustatė terminą iki 2025 m. spalio 19 d. perduoti reikalaujamą pinigų sumą, nurodė ketinantis pateikti banko sąskaitos duomenis bei instrukcijas dėl pinigų perdavimo per trečiuosius asmenis.
Bylos duomenimis, 2025 m. spalio 2 d. R. A. toliau galimai darė psichologinį spaudimą nukentėjusiajam, reikalaudamas perduoti pinigines lėšas ir nupirkti jam mobiliojo ryšio telefoną. Kaltinamojo akto duomenimis, kaltinamasis galimai suderino pinigų perdavimo mechanizmą per trečiuosius asmenis, nurodydamas, kad pinigai turės būti paimti iš anksto sutartoje vietoje Vilniaus mieste, taip pat nustatė konkrečius terminus, iki kada pinigai turi būti perduoti.
R. A. kaltinamas turto prievartavimu.
Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis savo kaltės dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos nepripažino.
turto prievartavimasPravieniškių 2-asis kalėjimasByla
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