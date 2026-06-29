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Klaipėdos rajone rastas vyro kūnas – įtarimai dėl nužudymo krito ant stipriai girtos moters

2026 m. birželio 29 d. 09:34
Lrytas.lt
Sekmadienį Klaipėdos apskriteis vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo.
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11 val. 20 min. pareigūnams buvo pranešta apie Klaipėdos rajone, Gručeikių kaime, namuose, rastą mirusio vyro (gim. 1970 m.) kūną.
Į įvykio vietą atvykusiems pareigūnams nekilo abejonių, kad vyras mirė smurtine mirtimi.
Girta (3,24 prom.) įtariamoji (gim. 1964 m.) uždaryta į areštinę.
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Dėl nužudymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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