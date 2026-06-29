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Per 3 savaitgalio dienas lenkai vėl sulaikė kone pusšimtį iš Lietuvos prasmukusių migrantų

2026 m. birželio 29 d. 14:49
Lrytas.lt
Lenkijos pasieniečiai praneša savaitgalį sulaikę kone pusšimtį migrantų, neteisėtai patekusių į šalį iš Lietuvos. Sulaikytas ir jų vedlys.
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Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, birželio 26–28 dienomis Lietuvos ir Lenkijos pasienyje sulaikyti 47 žmonės, neteisėtai kirtę sieną. Sulaikytas ir vienas migrantų vedlys.
Penktadienį (birželio 26 d.) lenkų pasieniečiams visų pirma įkliuvo dvi migrantų grupės (vienoje buvo 4 žmonės, kitoje – 8), nelegaliai atvykusios į Lenkiją. 
Tą pačią dieną sulaikytas 21 metų Ukrainos pilietis, kuris lengvuoju automobiliu „Toyota“ vežė keturis Eritrėjos piliečius. 

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Po kiek laiko sulaikyti dar penki migrantai, pėsčiomis kirtę Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną.
Kitą dieną netoli Punsko sulaikyti keturi Sudano ir du Egipto piliečiai.
Sekmadienį visų pirma pareigūnams įkliuvo 7 migrantai (Irano, Pakistano ir Bagladešo piliečiai), o kiek vėliau – dar 9 Sudano ir 4 Somalio piliečiai.
Visi savaitgalį sulaikyti užsieniečiai neturėjo dokumentų, leidžiančių atvykti ir  būti Lenkijoje. Jie grąžinti Lietuvai pagal readmisijos procedūras.
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Tuo tarpu Ukrainos pilietis buvo apkaltintas neteisėto sienos kirtimo organizavimu. Jam nurodyta grįžti į savo kilmės šalį ir dešimčiai metų uždrausta atvykti į Lenkiją bei Šengeno erdvę.
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