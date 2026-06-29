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Telšiuose susidūrė du automobiliai, medikų pagalbos prireikė dviem žmonėms, o avarijos kaltininkas paspruko

2026 m. birželio 29 d. 10:26
Lrytas.lt
Telšių policijos pareigūnai aiškinasi, kas sekmadienį ryte šiame mieste sukėlė avariją ir paspruko iš įvykio vietos.
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Kaip pranešė policija, 5.55 val. Telšiuose, Luokės gatvėje, nenustatytas vairuotojas, vairuodamas automobilį „Kia Sportage“, įvažiuodamas į sankryžą, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio „Ford Galaxy“, su kuriuo susidūrė.
Automobilis „Kia“ iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Eismo įvykio metu nukentėjo blaivus „Ford“ vairuotojas, gim. 1971 m., kuris po medikų apžiūros gydosi ambulatoriškai. Taip pat nukentėjo „Ford“ keleivė, gim. 1971 m., kuri taip pat gydosi ambulatoriškai.
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Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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