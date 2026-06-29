Telšiuose susidūrė du automobiliai, medikų pagalbos prireikė dviem žmonėms, o avarijos kaltininkas paspruko

Kaip pranešė policija, 5.55 val. Telšiuose, Luokės gatvėje, nenustatytas vairuotojas, vairuodamas automobilį „Kia Sportage“, įvažiuodamas į sankryžą, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio „Ford Galaxy“, su kuriuo susidūrė.
Automobilis „Kia“ iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Eismo įvykio metu nukentėjo blaivus „Ford“ vairuotojas, gim. 1971 m., kuris po medikų apžiūros gydosi ambulatoriškai. Taip pat nukentėjo „Ford“ keleivė, gim. 1971 m., kuri taip pat gydosi ambulatoriškai.
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Automobilis Kia Sportage“ surastas. Eismo įvykio metu automobilį vairavęs asmuo nustatinėjamas.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.