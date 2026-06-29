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Kriminalai
Vilniuje peršautas lango stiklas – policija pradėjo tyrimą
2026 m. birželio 29 d. 09:33
Lrytas.lt
Sekmadienį policijai buvo pranešta apie Vilniuje peršautą lango stiklą.
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Pranešimą apie Žolyno gatvėje galimai šūvio metu apgadintas namo lango stiklą pareigūnai gavo 12 val. 20 min.
Pareiškėjas nurodė patyręs 500 eurų žalą.
Dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilnius
langas
stiklas
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