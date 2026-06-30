Lietuvos dienaKriminalai

Biržuose du jaunuoliai sumušė nepilnametį

2026 m. birželio 30 d. 09:33
Lrytas.lt
Pirmadienį vakare Biržuose nuo dviejų užpuolikų nukentėjo nepilnametis.
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Policijai buvo pranešta, kad 18 val. 50 min. Biržuose, Sąjungos gatvėje, du jaunuoliai sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui (gim. 2010 m.).
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
BiržainepilnametisPolicija
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