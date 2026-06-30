Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Skaitomiausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Karas Ukrainoje
Žalioji erdvė
FIFA 2026
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Kriminalai
Biržuose du jaunuoliai sumušė nepilnametį
2026 m. birželio 30 d. 09:33
Lrytas.lt
Pirmadienį vakare Biržuose nuo dviejų užpuolikų nukentėjo nepilnametis.
Daugiau nuotraukų (1)
Policijai buvo pranešta, kad 18 val. 50 min. Biržuose, Sąjungos gatvėje, du jaunuoliai sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui (gim. 2010 m.).
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Biržai
nepilnametis
Policija
Rodyti daugiau žymių