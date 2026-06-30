Nelegalaus tabako pardavėjų gauja Lenkijoje 4 metus dangstėsi fiktyviomis lietuviškomis įmonėmis

Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, ši gauja iš Bulgarijos į Lenkiją per 4 metus importavo beveik 180 tonų tabako lapų, dėl ko Lenkijos valstybės iždas prarado beveik 105 mln. zlotų (apie 24 mln. 491 tūkst. eurų).
Pasak pranešimo, kaltinamieji sukūrė schemą, kuri leido jiems veikti nepritraukiant pareigūnų dėmesio. Pirmiausia jie įsigijo Lietuvoje įkurtas įmones, o Lenkijoje parinkti žmonės tapo jų vadovais. Tabako lapai buvo perkami Bulgarijoje, maždaug 1,5 tonos pakuotėmis.
Remiantis dokumentais, tabakas buvo skirtas Lietuvai. Tačiau kirtus Lenkijos sieną, jis buvo gabenamas daugiausia į Lodzės apylinkes, kur buvo pjaustomas specialiai įrengtuose sandėliuose. Vėliau tabakas buvo parduodamas, daugiausia turguose. Tabakas Lietuvos nė karto nepasiekė, Lenkijoje jis irgi nebuvo registruotas.
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Pranešama, kad gaują sudarė 12 žmonių – 10 vyrų ir 2 moterys. Kiekvienas jų grupuotėje turėjo aiškiai apibrėžtą vaidmenį. Jiems visiems vadovavo 58 metų Lodzės gyventojas, kuris sukūrė planą, verbavo narius ir paskirstė pelną. Kiti gaujos nariai buvo atsakingi už tabakolapų gabenimą, tabako pjaustymą, jo platinimą turguose, taip pat dokumentų pasirašymą fiktyvių Lietuvos įmonių vardu.
Nuo 2021 iki 2024 m. iš viso buvo 100 kartų atgabenta tabako lapų, bendras jų svoris siekia beveik 180 tonų. Nusikaltimai atskleisti bendradarbiauti su Lietuvos ir Bulgarijos teisėsauga.
58 metų Lodzės gyventojui pareikšti įtarimai vadovavus organizuotai nusikalstamai grupuotei. Jam gresia iki 15 metų kalėjimo. Kitiems gaujos nariams pareikšti įtarimai dėl dalyvavimo organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje ir jie gali praleisti kalėjime ateinančius aštuonerius metus.