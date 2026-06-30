Lietuvos dienaKriminalai

Sostinėje ir Vilniaus rajone į autobusus ir stotelių paviljonus pneumatiniu ginklu šaudę jaunuoliai stos prieš teismą

2026 m. birželio 30 d. 10:00
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir Vilniaus miesto apylinkės teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai svetimo turto sugadinimu visuotinai pavojingu būdu ir viešosios tvarkos pažeidimu (pagal Baudžiamojo kodekso 187 str. 2 d. ir 284 str.) pareikšti dviem Šalčininkų rajone gyvenantiems jaunuoliams.
Daugiau nuotraukų (1)
Vienas iš jų dar kaltinamas svetimo turto vagyste (pagal Baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d.), kitam kaltinimai pareikšti dėl neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (pagal Baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d.).
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2025 m. birželio 23–30 dienomis D. K. (gim. 2004 m.) ir J. L. (gim. 2004 m.), važiuodami automobiliu „BMW“, Vilniaus miesto ir rajono gatvėse galimai iš pneumatinio ginklo šaudė į pravažiuojančius viešojo transporto autobusus ir viešojo transporto sustojimo paviljonus.
Kaltinimai jiems pareikšti iš viso dėl 29 nusikalstamos veikos epizodų, o jų sukelta žala viršija 13 tūkst. eurų.

Kratų metu Klaipėdos pareigūnai sulaikė vyrą, galimai neteisėtai turintį visą ginklų arsenalą

2025 m. birželio mėnesį buvo gauti pranešimai, kad masiškai gadinami Vilniaus miesto viešojo transporto autobusai ir viešojo transporto sustojimo paviljonai.
Operatyviai atliekant tyrimo veiksmus, surinkus ir išanalizavus vaizdo įrašus, nustatyta, kad nusikalstamas veikas galimai daro pravažiuojančio „BMW“ vairuotojas J. L. Vėliau, tikslinant aplinkybes, nustatytas ir kitas įsitraukęs asmuo, vairuotojo draugas D. K.
Susiję straipsniai
Vilniuje girtas vyras kabinėjosi prie autobuso vairuotojo ir buteliu įskėlė langą

Vilniuje girtas vyras kabinėjosi prie autobuso vairuotojo ir buteliu įskėlė langą

Vilniaus policija aiškinasi, kas sudaužė 6 autobusų langus – prašo ir visuomenės pagalbos

Vilniaus policija aiškinasi, kas sudaužė 6 autobusų langus – prašo ir visuomenės pagalbos

Vilniuje išdaužtų 25 autobusų langų byloje žodį tarė ekspertai

Vilniuje išdaužtų 25 autobusų langų byloje žodį tarė ekspertai

Siekiant, kad nebūtų paslėpti ir sunaikinti tyrimui reikšmingi duomenys, buvo skubiai suplanuotos ir organizuojamos kratos Vilniaus mieste ir rajone.
Atliekant kratą anksčiau ne kartą teisto D. K. gyvenamojoje vietoje buvo rastas nusikalstamų veikų įrankis – pneumatinis ginklas bei psichotropinės medžiagos.
Kaltinimai J. L. pareikšti ir dėl svetimo turto pagrobimo – atliekant tyrimą nustatyta, kad J. L. galimai 2023–2024 m. pavogė Šalčininkų gyventojai priklausančius 6 tūkst. eurų.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Edvinas Navickas, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Jaunuoliams gresianti griežčiausia Baudžiamajame kodekse numatyta bausmė už svetimo turto sugadinimą visuotinai pavojingu būdu – laisvės atėmimas iki penkerių metų.
VilniusVilniaus rajonaspneumatinis šautuvas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.