Sostinėje ir Vilniaus rajone į autobusus ir stotelių paviljonus pneumatiniu ginklu šaudę jaunuoliai stos prieš teismą

Vienas iš jų dar kaltinamas svetimo turto vagyste (pagal Baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d.), kitam kaltinimai pareikšti dėl neteisėto disponavimo psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (pagal Baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d.).
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2025 m. birželio 23–30 dienomis D. K. (gim. 2004 m.) ir J. L. (gim. 2004 m.), važiuodami automobiliu „BMW“, Vilniaus miesto ir rajono gatvėse galimai iš pneumatinio ginklo šaudė į pravažiuojančius viešojo transporto autobusus ir viešojo transporto sustojimo paviljonus.
Kaltinimai jiems pareikšti iš viso dėl 29 nusikalstamos veikos epizodų, o jų sukelta žala viršija 13 tūkst. eurų.
Kratų metu Klaipėdos pareigūnai sulaikė vyrą, galimai neteisėtai turintį visą ginklų arsenalą
2025 m. birželio mėnesį buvo gauti pranešimai, kad masiškai gadinami Vilniaus miesto viešojo transporto autobusai ir viešojo transporto sustojimo paviljonai.
Operatyviai atliekant tyrimo veiksmus, surinkus ir išanalizavus vaizdo įrašus, nustatyta, kad nusikalstamas veikas galimai daro pravažiuojančio „BMW“ vairuotojas J. L. Vėliau, tikslinant aplinkybes, nustatytas ir kitas įsitraukęs asmuo, vairuotojo draugas D. K.
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Siekiant, kad nebūtų paslėpti ir sunaikinti tyrimui reikšmingi duomenys, buvo skubiai suplanuotos ir organizuojamos kratos Vilniaus mieste ir rajone.
Atliekant kratą anksčiau ne kartą teisto D. K. gyvenamojoje vietoje buvo rastas nusikalstamų veikų įrankis – pneumatinis ginklas bei psichotropinės medžiagos.
Kaltinimai J. L. pareikšti ir dėl svetimo turto pagrobimo – atliekant tyrimą nustatyta, kad J. L. galimai 2023–2024 m. pavogė Šalčininkų gyventojai priklausančius 6 tūkst. eurų.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Edvinas Navickas, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Jaunuoliams gresianti griežčiausia Baudžiamajame kodekse numatyta bausmė už svetimo turto sugadinimą visuotinai pavojingu būdu – laisvės atėmimas iki penkerių metų.
VilniusVilniaus rajonaspneumatinis šautuvas
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