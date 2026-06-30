Sukčiai vėl pasismagino – iš jų aukomis tapusių lengvatikių išviliojo apie 316,6 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį, apie 17 val., į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (VPK) kreipėsi moteris, gimusi 1947 metais.
Ji pareiškė, kad nuo kovo 18 d. iki birželio 29 d. bendravo su nepažįstamais asmenimis, kurie prisistatė nekilnojamo turto brokeriu, telekomunikacijos ir banko darbuotojais, taip pat policijos pareigūnu.
Jie, apgaulės būdu tarpininkaudami, pardavė pranešėjos turimą butą bei gautus pinigus moteris perdavė nepažįstamam asmeniui. Nuostolis siekia 145 tūkst. eurų.
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Tuo metu pirmadienį, apie 10.57 val. į Kauno apskrities VPK kreipėsi 1947 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, jog nuo pernai liepos 26 d. iki šių metų balandžio 30 d. Kaune nepažįstama moteris, įgijusi pasitikėjimą bei sistemingai klaidindama dėl tariamos humanitarinės pagalbos nukentėjusiems asmenims, apgaulės būdu iš jos išviliojo 55 tūkst. eurų.
Kaip praneša Policijos departamentas, pirmadienį, apie 11.30 val., į Panevėžio apskrities VPK kreipėsi moteris, gimusi 1947 metais. Ji pareiškė, kad 2023 metų vasarą socialiniame tinkle „Facebook“ susipažino su nepažįstamu užsieniečiu, kuris apgaulės būdu iš moters išviliojo 40 tūkst. eurų.
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Tą pačią dieną, apie 11 val., į Šiaulių apskrities VPK kreipėsi 1963 metais gimusi moteris, kuri teigė, kad nuo balandžio 7 d. iki gegužės 17 d. Raseinių rajone, socialiniame tinkle „Facebook“, susipažino su nepažįstamu vyriškiu, kuris apgaulės būdu iš jos išviliojo 29,9 tūkst. eurų.
Į sukčių pinkles pateko ir Plungės gyventoja. Policijos departamento duomenimis, birželio 29 d., apie 17.40 val. į Klaipėdos apskr. VPK kreipėsi moteris, gimusi 1965 metais. Ji pareiškė, jog birželio 5 d. Plungėje, namuose, jai paskambino nepažįstamas vyriškis, kuris prisistatęs juristu, apgaulės būdu išviliojo 17,13 tūkst. eurų.
Taip pat į Marijampolės apskrities VPK pirmadienį, apie 16.23 val., kreipėsi 1975 metais gimusi moteris. Ji pareigūnams pranešė, kad birželio 26 d. Kazlų Rudos savivaldybėje, būdama namuose, internete rezervavo poilsio namelį poilsiui bei elektroniniu paštu ir telefonu gavo pranešimą apie būtinybę sumokėti avansą.
Moteriai atlikus šiuos veiksmus, nenustatyti asmenys neteisėtai iš jos banko sąskaitos nuskaičiavo virš 14,57 tūkst. eurų.
Nuo sukčių nukentėjo ir sostinės gyventojas. Policijos departamento duomenimis, birželio 29 d., apie 18.10 val. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi vyras, gimęs 1957 metais.
Jis pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 15.20 val., į mobiliojo ryšio telefoną gavęs pranešimą dėl baudos apmokėjimo, ją aktyvavęs ir suvedęs elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, iš įmonės neteisėtai buvo nuskaityta beveik 15 tūkst. eurų.
Visais šiais atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
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