Teismui perduota telefoninių sukčių byla: 6 jauni vyrai išviliojo virš 236 tūkst. eurų

Šioje byloje bus teisiami trys anksčiau jau teisti Lietuvos Respublikos piliečiai (gimę 2001 m., 2002 m. ir 2005 m.), du Latvijos Respublikos piliečiai (gimę 2005 m. ir 2006 m.) bei Ukrainos pilietis (gim. 2005 m.).
Jie kaltinami, kad 2024 metų spalio – 2025 metų sausio mėnesiais, veikdami organizuotoje grupėje su kitais Ukrainoje esančiais žmonėmis, pagal iš anksto parengtą nusikalstamų veikų planą ir susitarimą, įgijo svetimas elektroninės mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, neteisėtai prisijungė prie informacinių sistemų, atliko finansines operacijas neteisėtai panaudodami svetimų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis. Tokiu būdu apgaule kaltinamieji savo ir kitų asmenų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą – 236 tūkst. 735 eurus.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, paskambinę nukentėjusiesiems telefonu, organizuotos grupės nariai prisistatydavo policijos pareigūnais ar banko darbuotojais, nusiųsdavo jiems suklastotas policijos pareigūnų ar darbuotojų tarnybinių pažymėjimų nuotraukas, pranešdavo apie tariamą grėsmę jų ar jų darboviečių sąskaitoms ir pasiūlydavo pagalbą – atsisiųsti į savo ar darbovietės kompiuterį nuotolinės prieigos programėlę.
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Įtariama, kad, įgiję žmonių pasitikėjimą ir naudodamiesi nuotolinės prieigos programėlėmis, nusikaltėliai iš jų išviliodavo elektroninės bankininkystės duomenis ir kitą svarbią informaciją, reikalingą finansinėms operacijoms inicijuoti, kartais – pačias banko mokėjimo korteles bei grynuosius pinigus. Pasinaudodami iš nukentėjusiųjų išviliota informacija ar jų banko kortelėmis, kaltinamieji ištuštindavo bankų sąskaitas bei imdavo jų vardu kreditus.
Jauni vyrai dar kėsinosi įgyti svetimą turtą – iš viso 167 336 eurus, tačiau šių nusikalstamų veikų nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių: finansų įstaigos nustatė neteisėtą lėšų kilmę ir savo iniciatyva sustabdė mokėjimus ar grąžino lėšas nukentėjusiesiems. Dar keli žmonės supratę, kad pateko į sukčių pinkles, laiku blokavo savo sąskaitas.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
sukčiaisukčiavimasByla
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