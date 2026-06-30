Trumpam išleistas iš Pravieniškių kalėjimo kalinys nusiplėšė apykoję ir paspruko – paskelbta paieška

Kaip rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime, birželio 30 d., apie 16 val. 50 min., trumpalaikės išvykos į Vilniaus priklausomybės ligų centrą metu, Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 1-ojo kalėjimo nuteistasis Vladislav Gaticho (gim. 1994 m.) nusiplėšė elektroninio stebėjimo įrangą (elektroninę apykoję) ir pasišalino.
Apie įvykį nedelsiant informuotos atsakingos institucijos, paskelbta nuteistojo paieška.
Gyventojus, turinčius informacijos apie ieškomo bėglio buvimo vietą, prašoma pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.
kalinysbėglysPravieniškių 1-asis kalėjimas
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