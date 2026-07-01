Apie patiriamą tėvo smurtą mergaitė prasitarė atvykusi į vasaros stovyklą

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 30 d. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad Vilniuje, namuose, nepilnametė (gimusi 2013 m.) patyrė fizinį smurtą.
Pirminiais duomenimis, apie patirtą smurtą mergaitė prasitarė atvykusi į vasaros stovyklą savo vadovams. Ji sakė, kad smurtavo tėvas.
Stovyklos darbuotojai apie galimą smurto atvejį prieš nepilnametę informavo policiją.
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Gavę pranešimą, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje.
Jei teisme būtų įrodyta tėvo kaltė, jam grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
smurtas artimoje aplinkojetėvas ir dukraVilnius
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