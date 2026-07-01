Lietuvos dienaKriminalai

Apie patiriamą tėvo smurtą mergaitė prasitarė atvykusi į vasaros stovyklą

2026 m. liepos 1 d. 09:00
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi galimą smurto atvejį prieš nepilnametę.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 30 d. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad Vilniuje, namuose, nepilnametė (gimusi 2013 m.) patyrė fizinį smurtą.
Pirminiais duomenimis, apie patirtą smurtą mergaitė prasitarė atvykusi į vasaros stovyklą savo vadovams. Ji sakė, kad smurtavo tėvas.
Stovyklos darbuotojai apie galimą smurto atvejį prieš nepilnametę informavo policiją.
Susiję straipsniai
Girtų giminaičių konfliktas Varėnos r.: vienam prireikė medikų, kitas atsidūrė belangėje

Girtų giminaičių konfliktas Varėnos r.: vienam prireikė medikų, kitas atsidūrė belangėje

Vilnietė įtariama smurtu prieš nepilnametę šeimos narę

Vilnietė įtariama smurtu prieš nepilnametę šeimos narę

Smurtu artimoje aplinkoje įtarto kariuomenės instruktoriaus namuose rasta šaudmenų

Smurtu artimoje aplinkoje įtarto kariuomenės instruktoriaus namuose rasta šaudmenų

Gavę pranešimą, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje.
Jei teisme būtų įrodyta tėvo kaltė, jam grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
smurtas artimoje aplinkojetėvas ir dukraVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.