Lietuvos dienaKriminalai

Brutalus apiplėšimas prie Kauno „Akropolio“: po daugybės smūgių naktiniam praeiviui lūžo akiduobė Tarp sulaikytųjų – ir paauglys

2026 m. liepos 1 d. 19:53
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Ypač žiauriu išpuoliu prieš atsitiktinį praeivį Kauno centre prie „Akropolio“ kaltinami du vaikinai neilgai trukus išgirs nuosprendį.
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