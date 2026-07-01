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Kriminalai
Brutalus apiplėšimas prie Kauno „Akropolio“: po daugybės smūgių naktiniam praeiviui lūžo akiduobė
Tarp sulaikytųjų – ir paauglys
2026 m. liepos 1 d. 19:53
Lrytas Premium nariams
Ypač žiauriu išpuoliu prieš atsitiktinį praeivį Kauno centre prie „Akropolio“ kaltinami du vaikinai neilgai trukus išgirs nuosprendį.
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