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Du nusikaltėliai Trakų r. įsibrovė į vietos gyventojos namus ir ją sumušę apiplėšė

2026 m. liepos 1 d. 08:42
Lrytas.lt
Trakų policija ieško dviejų nusikaltėlių, kurie įsibrovė į vietos gyventojos namus, ją sumušė ir apiplėšė.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 30 d. apie 8 val. Trakų r., Senųjų Trakų kaime, gyvenamajame name, moteris (gimusi 1978 m.) pastebėjo du įsibrovusius nepažįstamus vyrus.
Įsibrovėliai jai sudavė ranka į veidą ir, pagrobę pinigus, pasišalino.
Nuostolis – apie 1 600 eurų.
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