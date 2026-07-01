Du nusikaltėliai Trakų r. įsibrovė į vietos gyventojos namus ir ją sumušę apiplėšė

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 30 d. apie 8 val. Trakų r., Senųjų Trakų kaime, gyvenamajame name, moteris (gimusi 1978 m.) pastebėjo du įsibrovusius nepažįstamus vyrus.
Įsibrovėliai jai sudavė ranka į veidą ir, pagrobę pinigus, pasišalino.
Nuostolis – apie 1 600 eurų.
Susiję straipsniai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.