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Girtas kėdainiškis smarkiai sumušė nepilnametį

2026 m. liepos 1 d. 10:23
Lrytas.lt
Kėdainių policija aiškinasi smurto prieš nepilnametį atvejį. Smarkiai sumuštas nepilnametis atsidūrė ligoninėje.
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Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, birželio 30 d. apie 7 val. 35 min. Kėdainiuose, Šėtos g., girtas vyras (gim. 1995 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2008 m.).
Po incidento nepilnametį sumušiam vyrui nustatytas 1,97 prom. girtumas.
Nepilnametis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į ligoninę.
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