Girtas kėdainiškis smarkiai sumušė nepilnametį

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, birželio 30 d. apie 7 val. 35 min. Kėdainiuose, Šėtos g., girtas vyras (gim. 1995 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2008 m.).
Po incidento nepilnametį sumušiam vyrui nustatytas 1,97 prom. girtumas.
Nepilnametis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į ligoninę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.