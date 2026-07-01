Lietuvos dienaKriminalai

Gruzino vairuoto automobilio salone ir bagažinėje – šeši afrikiečiai

2026 m. liepos 1 d. 09:20
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Bendradarbiaujant VSAT ir policijos pareigūnams, ketvirtadienį Anykščių rajone buvo sulaikytas 41-erių Gruzijos pilietis, automobiliu „VW Touran“ iš Latvijos vežęs šešis neteisėtus migrantus. Negalutiniais duomenimis, penki neteisėti migrantai yra Eritrėjos, o vienas – Somalio pilietis.
Daugiau nuotraukų (1)
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Antradienį teismas gruzinui skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
Susiję straipsniai
Estijos piliečio vežti neteisėti migrantai Vakarų Europos nepasiekė: vairuotojas dviem mėnesiams suimtas

Estijos piliečio vežti neteisėti migrantai Vakarų Europos nepasiekė: vairuotojas dviem mėnesiams suimtas

Lietuvos pasieniečiai vėl padės Latvijai gintis nuo neteisėtos migracijos iš Baltarusijos

Lietuvos pasieniečiai vėl padės Latvijai gintis nuo neteisėtos migracijos iš Baltarusijos

Vilniečio namuose ir automobilyje – kone 70 tūkst. eurų vertės kontrabandinių ir padirbtų cigarečių

Vilniečio namuose ir automobilyje – kone 70 tūkst. eurų vertės kontrabandinių ir padirbtų cigarečių

Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
migrantaisulaikymasgruzinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.