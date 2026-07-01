Gruzino vairuoto automobilio salone ir bagažinėje – šeši afrikiečiai

Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Antradienį teismas gruzinui skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
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Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
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