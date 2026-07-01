Iš Latvijos sunkiasvorį automobilį atvairavęs tos šalies gyventojas įpūtė 2,16 prom. alkoholio

Latvijoje gyvenantis asmuo be pilietybės vairuotojo pažymėjimo tikrinimo metu VSAT pareigūnams pateikti negalėjo.
Trečiadienio naktį kelyje Klaipėda–Liepoja, prie pat Lietuvos valstybės sienos su Latvija, ties Būtingės gyvenviete (Palangos sav.), VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti vilkiką „Scania“.
Sunkiasvorį automobilį su latviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 39-erių Latvijos gyventojas. Pasieniečiams jis pateikė Latvijos asmens be pilietybės pasą, vairuotojo pažymėjimo neturėjo – nebuvo pasiėmęs.
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VSAT pareigūnai iškart pajuto nuo vilkiko vairuotojo sklindantį alkoholio kvapą. Kilus įtarimui, kad vyras gali būti neblaivus, įvykio vieton buvo iškviesti policijos pareigūnai.
Vairuotojo girtumas buvo patikrintas alkotesteriu. Pirmuoju pūtimu užfiksuota 1,99 promilės, antruoju – 2,16 promilės, o tai kvalifikuojama kaip vidutinis girtumo laipsnis.
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Už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, kai nustatomas vidutinis girtumo laipsnis, Lietuvoje taikoma baudžiamoji atsakomybė, kurios pasekmė – bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Be to, tikėtina, kad vairuotojas iš Latvijos kuriam laikui neteks teisės vairuoti.
Neblaivus vairuotojas ir vilkikas perduoti policijos pareigūnams, kurie toliau aiškinsis įvykio aplinkybes.
Šiemet pasieniečiai sulaikė 11 neblaivių vairuotojų, iš jų 7 – prie sienos su Baltarusija, 4 – Rusijos pasienyje. Pernai per visus metus tokių asmenų įkliuvo atitinkamai 24, 17 ir 1.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaivilkikas
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