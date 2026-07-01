Lietuvos dienaKriminalai

Iš Latvijos sunkiasvorį automobilį atvairavęs tos šalies gyventojas įpūtė 2,16 prom. alkoholio

2026 m. liepos 1 d. 17:10
VSAT
Latvijos pasienyje prie Butingės pasieniečiai sučiupo girtą vilkiko vairuotoją.
Daugiau nuotraukų (1)
Latvijoje gyvenantis asmuo be pilietybės vairuotojo pažymėjimo tikrinimo metu VSAT pareigūnams pateikti negalėjo.
Trečiadienio naktį kelyje Klaipėda–Liepoja, prie pat Lietuvos valstybės sienos su Latvija, ties Būtingės gyvenviete (Palangos sav.), VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti vilkiką „Scania“.
Sunkiasvorį automobilį su latviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 39-erių Latvijos gyventojas. Pasieniečiams jis pateikė Latvijos asmens be pilietybės pasą, vairuotojo pažymėjimo neturėjo – nebuvo pasiėmęs.

Šilalės r. – dramatiškos girto jaunuolio gaudynės: susigrūmė ir su pareigūnais

VSAT pareigūnai iškart pajuto nuo vilkiko vairuotojo sklindantį alkoholio kvapą. Kilus įtarimui, kad vyras gali būti neblaivus, įvykio vieton buvo iškviesti policijos pareigūnai.
Vairuotojo girtumas buvo patikrintas alkotesteriu. Pirmuoju pūtimu užfiksuota 1,99 promilės, antruoju – 2,16 promilės, o tai kvalifikuojama kaip vidutinis girtumo laipsnis.
Susiję straipsniai
Neblaivaus baltarusio vairuojamas vilkikas Vilniaus aplinkkelyje susidūrė su lengvuoju automobiliu

Neblaivaus baltarusio vairuojamas vilkikas Vilniaus aplinkkelyje susidūrė su lengvuoju automobiliu (1)

Vilniaus apskrityje – girtų kelių gaidelių šėlsmas: lėkė į griovius, taranavo pastato sieną

Vilniaus apskrityje – girtų kelių gaidelių šėlsmas: lėkė į griovius, taranavo pastato sieną

Per avariją Grūto kaime medis užvirto ant neblaivaus vairuotojo automobilio

Per avariją Grūto kaime medis užvirto ant neblaivaus vairuotojo automobilio

Už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, kai nustatomas vidutinis girtumo laipsnis, Lietuvoje taikoma baudžiamoji atsakomybė, kurios pasekmė – bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Be to, tikėtina, kad vairuotojas iš Latvijos kuriam laikui neteks teisės vairuoti.
Neblaivus vairuotojas ir vilkikas perduoti policijos pareigūnams, kurie toliau aiškinsis įvykio aplinkybes.
Šiemet pasieniečiai sulaikė 11 neblaivių vairuotojų, iš jų 7 – prie sienos su Baltarusija, 4 – Rusijos pasienyje. Pernai per visus metus tokių asmenų įkliuvo atitinkamai 24, 17 ir 1.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaivilkikas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.