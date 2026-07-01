Lietuvos dienaKriminalai

Iš vilniečių sukčiai išviliojo 10,4 tūkst. eurų, marijampolietis neteko 19,6 tūkst. eurų

2026 m. liepos 1 d. 10:14
Lrytas.lt
Vilniaus ir Marijampolės pareigūnai ieško sukčių, apgavusių mažiausiai tris gyevntojus ir pasisavinusių pinigus.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 30 d. Vilniaus policijoje gautas vyro (gim. 1959 m.) pranešimas, kad birželio 26 d. apie 21 val. 30 min. Vilniuje, jam būnant namuose ir bandant prisijungti prie elektroninės bankininkystės, iš jo banko sąskaitų buvo pasisavinta 5 513 eurų. 
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1950 m.) pranešimas, kad birželio 29 d. apie 18 val. Vilniuje, iš jos apgaule buvo išviliota 1 900 eurų ir banko mokėjimo kortelė, kuria pasinaudojus išgryninta apie 4 000 eurų. 
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad birželio 30 d.  apie 13 val. į Marijampolės policiją kreipėsi vyras (gim. 1963 m.), kuris pareiškė, kad nuo 2026 m. balandžio mėn. iki birželio 29 d. Marijampolėje, savo namuose, telefonu bendravo su nepažįstamais žmonėmis (kalbėjo lietuvių ir rusų kalbomis), kurie įtikino investuoti pinigus į interneto investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo 19 630 eurų.
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