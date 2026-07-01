Lietuvos dienaKriminalai

Lenkijos pasieniečiai pasienyje su Lietuva sulaikė dar 6 migrantus, prasmukusius pro mūsų šalies pareigūnus

2026 m. liepos 1 d. 11:37
Lrytas.lt
Lenkijos pasieniečiai praneša sulaikę dar šešis migrantus, neteisėtai atvykusius iš Lietuvos. Visi sulaikytieji grąžinti mūsų šalies pareigūnams.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Lenkijos pasieniečiai, Palenkės pasienio apsaugos rinktinės pareigūnai šešis užsieniečius, neteisėtai kirtusius Lietuvos ir Lenkijos sieną sulaikė birželio 30 d.
Visų pirma Špiliškės apylinkėse buvo sulaikytas Maroko pilietį. Tuo tarpu netoli Seinų sulaikyti penki Sudano piliečiai.
Migrantai sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos kirto pėsčiomis vengdami pareigūnų.
Susiję straipsniai
Per 3 savaitgalio dienas lenkai vėl sulaikė kone pusšimtį iš Lietuvos prasmukusių migrantų

Per 3 savaitgalio dienas lenkai vėl sulaikė kone pusšimtį iš Lietuvos prasmukusių migrantų (1)

Estijos piliečio vežti neteisėti migrantai Vakarų Europos nepasiekė: vairuotojas dviem mėnesiams suimtas

Estijos piliečio vežti neteisėti migrantai Vakarų Europos nepasiekė: vairuotojas dviem mėnesiams suimtas

Lietuvos pasieniečiai vėl padės Latvijai gintis nuo neteisėtos migracijos iš Baltarusijos

Lietuvos pasieniečiai vėl padės Latvijai gintis nuo neteisėtos migracijos iš Baltarusijos

Visi sulaikyti užsieniečiai perduoti Lietuvai pagal readmisijos sutartį.
Nuo 2026 metų pradžios Palenkės pasienio apsaugos rinktinės pareigūnai Lietuvos pareigūnams jau grąžino daugiau nei 860 žmonių.
migrantaiLenkijaLietuvos ir Lenkijos pasienis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.