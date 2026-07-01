Lenkijos pasieniečiai pasienyje su Lietuva sulaikė dar 6 migrantus, prasmukusius pro mūsų šalies pareigūnus

Kaip pranešė Lenkijos pasieniečiai, Palenkės pasienio apsaugos rinktinės pareigūnai šešis užsieniečius, neteisėtai kirtusius Lietuvos ir Lenkijos sieną sulaikė birželio 30 d.
Visų pirma Špiliškės apylinkėse buvo sulaikytas Maroko pilietį. Tuo tarpu netoli Seinų sulaikyti penki Sudano piliečiai.
Migrantai sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos kirto pėsčiomis vengdami pareigūnų.
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Visi sulaikyti užsieniečiai perduoti Lietuvai pagal readmisijos sutartį.
Nuo 2026 metų pradžios Palenkės pasienio apsaugos rinktinės pareigūnai Lietuvos pareigūnams jau grąžino daugiau nei 860 žmonių.
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