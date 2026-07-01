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Per avariją Grūto kaime medis užvirto ant neblaivaus vairuotojo automobilio

2026 m. liepos 1 d. 14:30
Druskininkų savivaldybėje, Grūto kaime, trečiadienio vidurdienį, kaip įtariama, į medį trenkėsi neblaivaus vairuotojo automobilis. Per avariją medis užvirto ant mašinos.
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„Šiandien apie 12 valandą buvo gautas pranešimas, kad Grūto kaimo ribose, vairuotojas, vairuodamas automobilį „Volkswagen“ galimai nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Pirminiais duomenimis, vairuotojas yra neblaivus, kartu vyko du vyrai ir moteris taip pat yra neblaivūs“, – Eltai sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyresnioji specialistė Jolita Linkevičienė.
Pasak jos, ugniagesiai ir policija dirba įvykio vietoje, šalina avarijos padarinius, bet kelias nėra uždarytas.
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Mašiną vairavusiam 1976 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 1,87 prom. alkoholio girtumas.
1992 m. gimusiai moteriai nustatytas 2,10 prom. girtumas. Kartu vyko dar du vyrai: vienam nustatytas 2,08 girtumas, kitas girtumo nesugebėjo pasitikrinti.
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