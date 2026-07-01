Per avariją Grūto kaime medis užvirto ant neblaivaus vairuotojo automobilio

„Šiandien apie 12 valandą buvo gautas pranešimas, kad Grūto kaimo ribose, vairuotojas, vairuodamas automobilį „Volkswagen“ galimai nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Pirminiais duomenimis, vairuotojas yra neblaivus, kartu vyko du vyrai ir moteris taip pat yra neblaivūs“, – Eltai sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyresnioji specialistė Jolita Linkevičienė.
Pasak jos, ugniagesiai ir policija dirba įvykio vietoje, šalina avarijos padarinius, bet kelias nėra uždarytas.
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Mašiną vairavusiam 1976 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 1,87 prom. alkoholio girtumas.
1992 m. gimusiai moteriai nustatytas 2,10 prom. girtumas. Kartu vyko dar du vyrai: vienam nustatytas 2,08 girtumas, kitas girtumo nesugebėjo pasitikrinti.
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