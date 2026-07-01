Verslo reikalus Rumunijoje teks atidėti: baltarusis Medininkų punkte buvo sulaikytas pagal Europos arešto orderį

Pirmadienio popietę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai tikrino Lietuvoje registruoto maršrutinio autobuso, iš Minsko važiuojančio į Vilnių keleivius.
Pasieniečiai nustatė, kad vienam iš jų, 53-ejų Baltarusijos piliečiui, 2021 m. sausį Lenkijos iniciatyva buvo išduotas Europos arešto orderis.
Baltarusis sakėsi vykstantis į Rygą, iš kurios ketino pasiekti Bukareštą (Rumunija): ten planavo tvarkyti verslo reikalus – teigė užsiimąs žemės ūkiu.
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Pasieniečiai baltarusį sulaikė ir uždarė į laikinojo sulaikymo kamerą, o apie įvykį informavo Lietuvos kriminalinės policijos biurą.
Netrukus ieškomasis buvo perduotas į Medininkų PKP atvykusiam sostinės policijos pareigūnų ekipažui.
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Šiemet per šešis mėnesius VSAT pareigūnai sulaikė 255 asmenis, kurių dėl nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 236, buvo mūsų šalies piliečiai, po 4 – Jungtinės Karalystės ir Latvijos, po 3 – Baltarusijos ir Rusijos, 2 – Moldovos, po 1 – Airijos, Rumunijos ir Turkijos.
2025 m. pasieniečiai sulaikė 803 ieškomus asmenis. Iš jų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaibaltarusis
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