Vilniečio namuose ir automobilyje – kone 70 tūkst. eurų vertės kontrabandinių ir padirbtų cigarečių

Penktadienį vakare, gavę informacijos iš latvių kolegų, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos ir Ikiteisminio tyrimo skyrių pareigūnai apsilankė 62-ejų vilniečio privačioje valdoje, esančioje sostinės Aukštųjų Panerių rajone.
Atlikę kratas gyvenamajame name, ūkiniuose pastatuose bei ten stovėjusiame krovininiame automobilyje „Fiat Doblo“ su lietuviškais registracijos numeriais, pasieniečiai aptiko daugybę nelegalių rūkalų. VSAT pareigūnai suskaičiavo 12 821 pakelį dešimties pavadinimų cigarečių. Mažiau kaip pusė jų neturėjo jokių akcizo ženklų, likusios buvo su baltarusiškomis banderolėmis.
Preliminariais duomenimis, bendra rastų cigarečių vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – beveik 70 tūkst. eurų.
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Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 900 BSI (bazinių socialinių išmokų, buvusių MGL; 2026 m. nustatytas 1 BSI – 74 eurai), VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Vilnietį VSAT pareigūnai sulaikė ir uždarė į Vilniaus pasienio rinktinės laikinojo sulaikymo kamerą. Po apklausos vyras buvo paleistas, paskyrus jam kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą.
Nelegalios cigaretės laikinai saugomos Vilniaus pasienio rinktinėje.
Yra nustatyta, kad pasaulyje gerai žinomų prekės ženklų cigaretės padirbinėjamos taip pat ir Latvijoje veikiančiuose pogrindiniuose fabrikuose, kurių jau ne vieną pareigūnai likvidavo. Pasieniečiai neatmeta, kad Vilniuje sulaikyti rūkalai „Marlboro“, „Winston“ ir „Omega“ be akcizo ženklų taip pat galėjo atkeliauti iš kaimyninės šalies.
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