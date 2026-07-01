Vilniuje nuteistas notaras, jis pripažintas kaltu dėl tarnybos pareigų neatlikimo

Bylos duomenimis, E. N. 2021 m. gegužę savo parašu ir antspaudu patvirtino buto pirkimo-pardavimo sutartį, pasirašytą „pardavėju“ šioje sutartyje įvardinto fizinio asmens, negalėjusio suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, prieš tai neįsitikinęs šio žmogaus veiksnumu.
Vėliau jis patvirtino ir nukentėjusiojo pasirašytą pareiškimą dėl visiško atsiskaitymo už parduotą butą, prieš tai neįsitikinęs šio žmogaus veiksnumu, taip sudarydamas sąlygas tretiesiems asmenims įgyti neveiksnaus žmogaus turtą.
Tokiais savo veiksmais E. N., būdamas notaru, t. y. valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, pažeidė Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nuostatas bei neužtikrino teisės aktais ginamų interesų.
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Teismas nustatė, kad dėl notaro netinkamo pareigų atlikimo buvo ne tik perleista nuosavybės teisė į nukentėjusiojo vienintelį būstą, bet ir buvo sudarytos sąlygos kitiems žmonėms įgyti visas už šio buto pardavimą gautas lėšas be nukentėjusiojo valios. Tai leido konstatuoti, kad nukentėjusiam buvo padaryta didelė žala, sumenkintas notariato autoritetas bei valstybės tarnautojo vardas.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
nuosprendisnotarasVilnius
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