Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Skaitomiausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Karas Ukrainoje
Žalioji erdvė
FIFA 2026
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Kriminalai
Klaipėdoje pavogtas elektrinis dviratis – žala siekia 1 800 eurų
2026 m. liepos 2 d. 11:29
Lrytas.lt
Trečiadienį Klaipėdoje vagių grobiu tapo brangus elektrinis dviratis.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija gavo pranešimą, kad 14.55 val. Gedminų gatvės namo kieme buvo pasigesta elektrinio dviračio „GT73“.
Žala – 1800 eurų.
Pradėtas vagystės tyrimas.
Klaipėda
Dviratis
Vagystė
Rodyti daugiau žymių