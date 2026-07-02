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Klaipėdoje pavogtas elektrinis dviratis – žala siekia 1 800 eurų

2026 m. liepos 2 d. 11:29
Lrytas.lt
Trečiadienį Klaipėdoje vagių grobiu tapo brangus elektrinis dviratis.
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Policija gavo pranešimą, kad 14.55 val. Gedminų gatvės namo kieme buvo pasigesta elektrinio dviračio „GT73“.
Žala – 1800 eurų.
Pradėtas vagystės tyrimas.
KlaipėdaDviratisVagystė
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