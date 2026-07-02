Nuo teisingumo Lietuvoje besislapstantį vyrą britai deportavo už įstatymų pažeidimus

Trečiadienio popietę nusileidus lėktuvui iš Londono (Jungtinė Karalystė), sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai tikrino keleivių kelionės dokumentus. Tarp atskridusių buvo ir 36-erių Lietuvos pilietis. Pasieniečiai nustatė, kad už vietos įstatymų pažeidimus britų išsiųsto lietuvio ieško Lietuvos pareigūnai. Šio vyro paiešką 2025-ųjų lapkritį paskelbė Kauno policija.
Pasieniečiai britų deportuotą vyrą sulaikė, apie tai pranešė paieškos iniciatoriui ir mažiau kaip už valandos perdavė jį į oro uostą atvykusiam policijos konvojui.
Šiemet per daugiau kaip šešis mėnesius VSAT pareigūnai sulaikė 259 žmones (211 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 240, buvo mūsų šalies piliečiai, po 4 – Jungtinės Karalystės ir Latvijos, po 3 – Baltarusijos ir Rusijos, 2 – Moldovos, po 1 – Airijos, Rumunijos ir Turkijos.
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2025 m. pasieniečiai sulaikė 803 ieškomus žmones (583 – oro uostuose). Dauguma iš jų, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų žmonių irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
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