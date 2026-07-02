Lietuvos dienaKriminalai

Nuo teisingumo Lietuvoje besislapstantį vyrą britai deportavo už įstatymų pažeidimus

2026 m. liepos 2 d. 17:38
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė iš Jungtinės Karalystės išsiųstą vyrą, nuo pernai lapkričio ieškomą Lietuvoje dėl kaltinimo padarius nusikalstamą veiką.
Daugiau nuotraukų (1)
Trečiadienio popietę nusileidus lėktuvui iš Londono (Jungtinė Karalystė), sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai tikrino keleivių kelionės dokumentus. Tarp atskridusių buvo ir 36-erių Lietuvos pilietis. Pasieniečiai nustatė, kad už vietos įstatymų pažeidimus britų išsiųsto lietuvio ieško Lietuvos pareigūnai. Šio vyro paiešką 2025-ųjų lapkritį paskelbė Kauno policija.
Pasieniečiai britų deportuotą vyrą sulaikė, apie tai pranešė paieškos iniciatoriui ir mažiau kaip už valandos perdavė jį į oro uostą atvykusiam policijos konvojui.
Šiemet per daugiau kaip šešis mėnesius VSAT pareigūnai sulaikė 259 žmones (211 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 240, buvo mūsų šalies piliečiai, po 4 – Jungtinės Karalystės ir Latvijos, po 3 – Baltarusijos ir Rusijos, 2 – Moldovos, po 1 – Airijos, Rumunijos ir Turkijos.
Susiję straipsniai
Iš Latvijos sunkiasvorį automobilį atvairavęs tos šalies gyventojas įpūtė 2,16 prom. alkoholio

Iš Latvijos sunkiasvorį automobilį atvairavęs tos šalies gyventojas įpūtė 2,16 prom. alkoholio

Utenoje įkliuvo ukrainietis ir lietuvis, dviem automobiliais gabenę septynis afrikiečius

Utenoje įkliuvo ukrainietis ir lietuvis, dviem automobiliais gabenę septynis afrikiečius

Po gaudynių Ukmergės r. sulaikyti rumunas ir ispanas, per Lietuvą gabenę 17 migrantų

Po gaudynių Ukmergės r. sulaikyti rumunas ir ispanas, per Lietuvą gabenę 17 migrantų

2025 m. pasieniečiai sulaikė 803 ieškomus žmones (583 – oro uostuose). Dauguma iš jų, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų žmonių irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
deportacijasulaikymasVilniaus oro uostas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.